Bundestagswahlkampf : Lindner: FDP kämpft um den dritten Platz im Bundestag

erstellt am 17.Sep.2017 | 12:48 Uhr

Die FDP kämpft nach den Worten ihres Parteivorsitzenden Christian Lindner um den dritten Platz im künftigen Bundestag.

Lindner bekräftigte in Berlin auf einem FDP-Sonderparteitag mit Blick auf die AfD, es dürfe nicht sein, dass die Opposition im Bundestag von einer Partei mit «völkisch-autoritärem» Gedankengut geführt werde.

Die Grünen hätten im übrigen keine Chance mehr, in dieses Rennen einzugreifen, sagte Lindner. Bei einer kleinen Koalition, wäre die SPD Oppositionsführerin. Und eine große Koalition brauche die FDP als Oppositionsführerin.

Lindner wies darauf hin, dass die FDP vor einem Jahr noch 53 000 Mitglieder gehabt habe, heute sei die Zahl von 60 000 wieder überschritten worden.

Der Parteitag eine Woche vor der Bundestagswahl soll einen Wahlaufruf des Bundesvorstandes verabschieden, in dem zehn Politikbereiche aufgezählt werden, in denen die FDP eine «Trendwende» erreichen will. Das betrifft zum Beispiel die Bildung, die Digitalisierung, die Einwanderungspolitik, Steuerentlastungen und die Eurozone.

