Politik : Linke: Wahlanalyse und Chancen der Regierungsbeteiligung

Zwei Tage nach der rot-roten Landesregierung geht die Landtagsfraktion der Linken an diesem Donnerstag und Freitag in Klausur. Die neun Fraktionsmitglieder wollen eine kritische Analyse der verlustreichen Landtagswahl vom 26. September ziehen und zugleich die Chancen der Regierungsbeteiligung mit der SPD beraten, wie der Abgeordnete und Landesvorsitzende Torsten Koplin am Mittwoch sagte. Die Klausurtagung soll als Hybridveranstaltung im Schweriner Schloss und am Computer stattfinden.

Obwohl die Partei mit 9,9 Prozent ein historisch schlechtes Wahlergebnis einfuhr, gelang es ihr, nach 15 Jahren Opposition zum zweiten Mal eine Regierung mit der SPD in Mecklenburg-Vorpommern zu bilden. Bei der Landtagswahl 2016 hatte die Linke noch 13,2 Prozent der Stimmen bekommen und elf Sitze im Landtag errungen. Ihre beiden Ministerinnen Simone Ol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.