Belästigungs- und Korruptionsvorwürfe machen der traditionsbewussten Schwedischen Akademie schwer zu schaffen. Jetzt wurden die Konsequenzen gezogen.

von dpa

04. Mai 2018, 09:04 Uhr

In diesem Jahr wird wegen der Krise in der Schwedischen Akademie kein Literaturnobelpreis vergeben. Das teilte das Jury-Gremium am Freitag mit.