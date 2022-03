Corona-Pandemie : Lockern trotz Rekordwerten? Diskussion über neue Regeln

Während die Bundesregierung umfassende Corona-Lockerungen vorantreibt, steigen die Infektionszahlen wieder deutlich an. Am Donnerstag werden die Weichen für die weiteren Maßnahmen gestellt.

In der Frage, welche Corona-Regeln künftig in Niedersachsen gelten, soll es am heutigen Donnerstag mehr Klarheit geben. Im Gesundheitsausschuss des Landtags (10.15 Uhr) beraten die Abgeordneten den Entwurf für die geplante Übergangsverordnung, die am Samstag in Kraft treten soll. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, dass sie einen Wegfall der...

