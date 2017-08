Absetzung aus dem Amt : Luisa Ortega, Maduros gefährliche Gegenspielerin

Lange war sie Erfüllungsgehilfin der Sozialisten, doch der Weg in eine Diktatur machte Venezuelas Chefanklägerin Luisa Ortega zur Widerstandskämpferin. Sie ist das prominenteste Opfer der Umwälzungen in Caracas. «Ein Putsch ist in vollem Gange», sagt Ortega.