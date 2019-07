Eilmeldung : Maas: Deutschland beteiligt sich nicht an US-Mission im Golf

Die USA und Großbritannien beraten über einen möglichen Militäreinsatz zum Schutz von Öltankern in der Straße von Hormus. In Deutschland stößt eine Beteiligung an einer US-Mission auf große Skepsis - doch manche sehen Berlin damit nicht aus der Verantwortung.

von dpa

31. Juli 2019, 17:48 Uhr

Warschau (dpa) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat einer deutschen Beteiligung an einer von den USA geführten Militärmission in der Straße von Hormus eine klare Absage erteilt. «An der von den USA vorgestellten und geplanten Seemission wird sich die Bundesregierung nicht beteiligen», sagte Maas am Mittwoch in Warschau.