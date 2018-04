Mutmaßliche Giftgasattacke : Macron: Angriff auf Chemie-Einrichtungen in Syrien möglich

Nach der vermuteten Giftgasattacke in Syrien sind nach Worten des französischen Präsidenten Emmanuel Macron Angriffe auf «chemische Kapazitäten» des Regimes möglich.

von dpa

10. April 2018, 20:34 Uhr

Frankreich tausche sich mit Partnern aus, vor allem mit den USA und mit Großbritannien: «Wir werden unsere Entscheidung in den kommenden Tagen mitteilen», sagte Macron am Dienstag in Paris.