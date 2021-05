Gewalt bei Protesten in Berlin : Mai-Demos: Polizei geht von über 50 verletzten Beamten aus

Trotz Pandemie sind am 1. Mai in Berlin Tausende Menschen durch die Straßen gezogen. Am Rande der friedlichen Proteste kommt es zu Gewalt - drei Polizisten tragen laut Gewerkschaft Knochenbrüche davon.

Berlin | Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Berlin geht von mehr als 50 verletzten Polizisten nach zum Teil gewaltsamen Auseinandersetzungen bei Demonstrationen am 1. Mai in der Hauptstadt aus. Dabei gehe es keinesfalls nur um Leichtverletzte, drei Kollegen seien mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die GdP mit. „Wir haben natürlich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.