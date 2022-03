Krieg gegen die Ukraine : Mariupol: Neuer Versuch für Evakuierung ab 11 Uhr

Kein Strom, kein Mobilfunk - dafür ständiger Beschuss: Der Bürgermeister der umkämpften Stadt Mariupol setzt einen Hilferuf ab. Und auch der militärische Druck auf andere ukrainische Städte wächst.

In der ukrainischen Großstadt Mariupol am Asowschen Meer soll es heute einen neuen Versuch geben, die Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen. Evakuiert werden solle von 12.00 Uhr Ortszeit an (11.00 Uhr MEZ), teilt Pawlo Kirilenko vom Koordinierungszentrum der Stadt mit. Es sei eine Feuerpause von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr Orts...

