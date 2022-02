Politik : Martin Vincentz ist neuer Landeschef der NRW-AfD

Mit Martin Vincentz hat die AfD in NRW einen neuen Vorsitzenden. Knapp zwei Drittel der Parteitagsdelegierten stellten sich hinter den 35-Jährigen - in der gespaltenen Partei ein solides Ergebnis für den verbal vergleichsweise gemäßigt auftretenden Mediziner.

Die nordrhein-westfälische AfD hat den Landtagsabgeordneten Martin Vincentz zu ihrem neuen Landeschef gewählt. In einer Kampfkandidatur um den Spitzenposten unterlag der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi beim Landesparteitag in Siegen am Samstag dem Fraktionsvize im Landtag Vincentz deutlich mit 31,18 zu 63,03 Prozent der Delegierten-Stimmen, wie ein...

