Gewalt in Kinderheimen : Marx: „Hat Jesus Kinder geprügelt? Wohl kaum!“

„Die Aufarbeitung auch der dunklen Seiten unserer Geschichte ist nicht zu Ende“, sagt Kardinal Reinhard Marx. Er will, dass Fällen von Gewalt in katholischen Kinderheimen weiter nachgegangen wird.

München | Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, will Fälle von Gewalt in katholischen Kinderheimen weiter aufarbeiten. „Können wir uns vorstellen, dass Jesus Kinder geprügelt hat? Wohl kaum!“, sagte Marx laut Mitteilung zum 101-jährigen Bestehen des Landesverbands katholischer Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen in Bayer...

