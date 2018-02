Hintergrund : Massaker von Einzelschützen in den USA

Parkland (dpa) - Erneut hat ein Todesschütze an einer Schule in den USA sein Unwesen getrieben. Die Tat reiht sich ein in die Liste von Massakern in den USA. Ein Auswahl tödlicher Vorkommnisse in den vergangenen Jahren:

17. Februar 2018

Parkland (Florida), Februar 2018: Ein 19 Jahre alter Mann löst in seiner ehemaligen High School einen Feueralarm aus, anschließend schießt er auf die fliehenden Schüler und Lehrer. 17 Menschen sterben, Dutzende werden verletzt. Der Schütze selbst wird festgenommen.

Las Vegas (Nevada), Oktober 2017: Der 64-jährige Stephen Paddockeröffnet aus dem 32. Stock eines Hotels das Feuer auf gut 20 000Gäste eines gegenüberliegenden Festivals. Er tötet 58 Menschen. Mehrals 500 weitere werden verletzt. Der Täter erschießt sich selbst. Esist der schlimmste Massenmord in der jüngeren Geschichte der USA. DasMotiv ist nach wie vor unklar.

Orlando (Florida), Juni 2016: Der 29-jährige Omar Mateen erschießt 49Besucher eines Nachtclubs, der bei Homosexuellen beliebt ist.Spezialeinheiten töten ihn bei der Erstürmung des Clubs. DerAttentäter, US-Bürger mit afghanischen Eltern, hatte sich zuvor zurTerrormiliz Islamischer Staat bekannt. Seine beiden Waffen, einePistole und ein Gewehr, hatte er legal erworben.

Newtown (Connecticut), Dezember 2012: Adam Lanza, ein 20-Jähriger mitschweren psychischen Problemen, erschießt zunächst seine Mutter undbegibt sich dann in seine ehemalige Grundschule, die Sandy HookElementary School. Dort ermordet er 20 Schulkinder und sechs Lehrer.Anschließend tötet er sich selbst. Vor seiner Tat hatte er seinZimmer drei Monate lang nicht verlassen. Mit seiner Mutter hatte erper Mail kommuniziert. Lanza hegte seit seiner KindheitGewaltfantasien. Für die Tat nutzte er legal erworbene Gewehre seinerMutter.

Blacksburg (Virginia), April 2007: Der 23-jährige Südkoreaner ChoSeung-Hui erschießt zunächst zwei Studenten in einem Wohnheim undverletzt mehrere schwer. Anschließend verschickt er von einerPostfiliale aus eine DVD mit Bekenner-Videos und Fotos an denFernsehsender NBC. Etwa zwei Stunden später verriegelt er die Türeneines anderen Uni-Gebäudes mit Ketten, damit niemand fliehen kann.Dann beginnt er, auf weitere Studenten und Lehrkräfte zu schießen.Insgesamt ermordet er 32 Menschen. Anschließend tötet er sich selbst.Der Täter lebte als Englischstudent in den USA. Obwohl er inpsychiatrischer Behandlung war, konnte er die Tatwaffen legalerwerben.

Killeen (Texas), Oktober 1991: Der 35-jährige George Hennard fährtmit seinem Pick-up durch die Glasscheibe eines Restaurants. Dannbeginnt er, mit zwei Pistolen auf die Gäste zu schießen. Innerhalbweniger Minuten tötet er 22 Menschen. Nachdem die Polizei eintrifft,zieht sich der Täter schwer verletzt in die Toilettenräume zurückund erschießt sich. Er war ein arbeitsloser Matrose der Handelsmarineund galt als verbittert.

San Ysidro (Kalifornien), Juli 1984: Bewaffnet mit einer Pistole,einem Gewehr und einer Uzi-Maschinenpistole betritt der 41-jährigeJames Huberty ein Schnellrestaurant. Dann erschießt er 21 Menschen.Vom Restaurant aus feuert er eine Stunde lang auf die Polizei. EinScharfschütze einer Spezialeinheit kann ihn schließlich erschießen.Seine Frau berichtete später, Huberty habe schwere psychischeProbleme gehabt.