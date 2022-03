Krieg in der Ukraine : Medienberichte: Abramowitsch und ukrainische Unterhändler offenbar vergiftet

Der russische Oligarch Roman Abramowitsch soll sich an Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland beteiligt haben. Jetzt berichten verschiedene Medien, dass er und weitere Unterhändler Vergiftungssymptome gehabt hätten.

In der Ukraine haben Teilnehmer an den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges mit Russland Berichte zurückgewiesen, sie seien vergiftet worden. Alle Mitglieder der Verhandlungsgruppen würden normal arbeiten, sagte der ukrainische Unterhändler Mychajlo Podoljak örtlichen Medien zufolge am Montag. „Im Informationsbereich gibt es gerade viele Spekulatio...

