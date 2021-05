Nahost : Mehr als 1600 Raketenabschüsse auf Israel

Der Gaza-Konflikt schaukelt sich immer weiter hoch. In Tel Aviv heulen erneut Sirenen. Israel greift nun gezielt Hamas-Symbole im Gazastreifen an. In Gaza gibt es mehr als 80 Tote.

Jerusalem/Gaza | Nach der Eskalation im Gaza-Konflikt zeichnet sich vorerst kaum Beruhigung ab. Militante Palästinenser im Gazastreifen setzten auch rund 70 Stunden nach Beginn der Raketenangriffe am Beschuss Israels fest. Im Großraum Tel Aviv, dem am dichtesten besiedelten Gebiet Israels, heulten die zweite Nacht in Folge Warnsirenen. Das israelische Militär setzt...

