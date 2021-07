Robert Koch-Institut : Mehr als 55 Prozent in Deutschland mindestens einmal geimpft

Am Donnerstag wurden in Deutschland 926.463 Impfdosen verabreicht. Damit haben 46 Millionen mindestens eine Impfung erhalten. Doch in den Bundesländern gibt es Unterschiede.

Berlin | Rund 38 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor (Stand: 15.40 Uhr). Demnach wurden gestern 926.463 Impfdosen verabreicht. Etwas mehr als 46 Millionen Menschen (55,6 Prozent) haben mindestens eine Impfung verabreicht bekommen, 31,4 Millionen (37,9 Pro...

