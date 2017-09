EU-Spitzen beraten in Estland : Merkel in Tallinn: Macron-Rede gibt wichtige Impulse

Ein Mann steht klar im Mittelpunkt beim EU-Gipfel in Tallinn: Frankreichs Präsident Macron will die Gelegenheit nutzen, für seine Reformpläne zu werben. Die Kanzlerin äußert sich am Abend und bescheinigt Paris und Berlin ein «Höchstmaß an Übereinstimmung».