Bundestagswahl : „Merkel ist eine Sicherheitsikone“

Angela Merkel scheint einmal mehr nicht zu fassen – die Kanzlerin lässt sich nicht aus der Reserve locken und alles an sich abperlen und absolviert ihren Auftritt souverän und unspektakulär. Glaubt man den Meinungsforschern, liegen Merkel und die Union fast uneinholbar vorn. Mag die Art und Weise der Kanzlerin, Wahlkampf zu führen, Martin Schulz und die SPD auch auf die Palme bringen, so ist sie jedoch weiter erfolgreich. Pragmatisch, nüchtern und unaufgeregt präsentiert sich Merkel nach zwölf Jahren Kanzlerschaft als Krisenmanagerin und Fels in der Brandung. Angesichts der Unsicherheiten in der Welt auf der einen Seite und der wirtschaftlich guten Lage in Deutschland auf der anderen haben nicht wenige Menschen das Gefühl, dass es ihnen gut geht. Eine Situation, in der man nicht unbedingt zu einem Wechsel und einem Risiko neigt. Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun, lautet Merkels Botschaft. Dabei bleibt sie ein ums andere Mal äußerst vage, wenn es um genauen Pläne für die Zeit nach der Wahl geht. Die Wähler werden einmal mehr vertröstet.