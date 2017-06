Auch Mauerbau Thema : Merkel spricht mit Mexiko über Trumps Handelspolitik

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Am Abend wird sie von Präsident Enrique Peña Nieto empfangen. Bei dem Gespräch dürfte es auch um die Pläne von Trump gehen, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer gegen illegale Einwanderung und Drogenkriminalität zu errichten und von den Mexikanern bezahlen zu lassen. Peña Nieto hatte Trump in diesem Zusammenhang Anfang des Jahres die Stirn geboten und ein Treffen im Weißen Haus abgesagt.

Für Mexiko, die zweitgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas, steht voraussichtlich im Herbst die von Trump verlangte Nachverhandlung über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta an. Der vom US-Präsidenten angedrohte Ausstieg aus dem seit 1994 bestehenden Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada ist allerdings vorerst vom Tisch - Trump hatte den Partnern vorgeworfen, stärker vom Freihandel zu profitieren, als die USA. Dies ähnelt den Vorwürfen des US-Präsidenten gegenüber Deutschland - hier kritisiert Trump vor allem den hohen Handelsüberschuss.

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 05:12 Uhr