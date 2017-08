Rund 50 Wahlkampftermine : Merkel startet CDU-Wahlkampf in SPD-Hochburg Dortmund

Im Anschluss nimmt die Kanzlerin und Parteivorsitzende an einer Talkrunde teil. Merkel startet in Dortmund eine Reihe von deutschlandweit rund 50 Wahlkampfterminen. Zurzeit liegt die CDU in Umfragen mit knapp 40 Prozent deutlich vor der SPD.

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 05:56 Uhr