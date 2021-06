Treffen in Berlin : Merkel und Draghi wollen Flüchtlingsabkommen neu verhandeln

Mehr als drei Millionen Flüchtlinge beherbergt Türkei. Deswegen müsse sie „auch weiter unterstützt zu werden“, so Kanzlerin Merkel bei einem Treffen mit Italiens Ministerpräsident Draghi.

Berlin | Deutschland und Italien wollen sich für eine rasche Weiterentwicklung des Flüchtlingsabkommens der Europäischen Union (EU) mit der Türkei einsetzen. „Wir müssen schon eine Perspektive eröffnen, wie das weitergeht“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag am Rande eines Treffens mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi in Berlin....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.