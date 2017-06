Streit um „Ehe für alle“ : Merkels Wende, Schulz‘ Falle

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa (Illustration) 1 von 1

Gestern Nachmittag dringt die Nachricht aus der Unionsfraktion: Angela Merkel hebt den Fraktionszwang für die von der SPD erzwungene Abstimmung über die „Ehe für alle“ auf, besiegelt die Kehrtwende, kassiert das kategorische „Nein“ zur Homo-Ehe. Die Regierungschefin war von Martin Schulz überrumpelt worden, nachdem sie in einer abendlichen Talkrunde ihr Einlenken signalisiert – allerdings einen Beschluss erst für die nächste Legislaturperiode angepeilt hatte. Noch in dieser Woche werde über die „Ehe für alle“ abgestimmt, legte sich Schulz fest – notfalls gegen die Stimmen der Union. Am Freitag wird es nun wohl zum Showdown im Bundestagsplenum kommen.

Merkel hatte der SPD die Steilvorlage geliefert und damit ein heftiges Rumoren in den eigenen Reihen provoziert. Im konservativen Lager ist die Homo-Ehe und damit verbunden das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partner ein rotes Tuch.

„Es geht für uns um das Kindeswohl. Für ein Kind ist es wichtig, Vater und Mutter zu haben als Bezugspersonen in ihrer Verschiedenheit“, bekräftigte Bundestagsvizepräsident Johannes Singhammer (CSU) gestern im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion diese Position. Viele Wortmeldungen gibt es gestern in der Fraktionssitzung von CDU und CSU, die meisten sind ablehnend, heißt es. Aber keiner habe Angela Merkel direkt attackiert. Die Kanzlerin ergreift das Wort – unaufgeregt wie stets. Es gehe bei der Abstimmung um eine Gewissensentscheidung, erklärt sie. Deswegen könnten die Abgeordneten frei abstimmen.

Es war im Sessel beim Polit-Plausch mit „Brigitte live“, wo die CDU-Chefin Montagabend die Kehrtwende beim Thema „Ehe für alle“ öffentlich machte: Sie wünsche sich eine Diskussion, „die eher in Richtung einer Gewissensentscheidung geht“. Kein Fraktionszwang in der für die Union so zentralen Frage.

Die Nachricht mit den Äußerungen der Kanzlerin erreicht Martin Schulz bei einer Feier mit Journalisten. Nach kurzer Beratung ist man sich sicher, das Thema hochzuziehen – mit Hilfe von Bundesrats-Drucksache „27315“. Der Kanzlerin sei womöglich nicht klar gewesen, dass im Rechtsausschuss des Parlaments noch ein vom Bundesrat bereits beschlossener Gesetzentwurf liege, der nur noch vom Bundestagsplenum beschlossen werden müsse, so eine Lesart. Oder handelte die Kanzlerin aus Kalkül? Dass Merkel der Auffassung sei, die Haltung zur Ehe für alle sei „eine Gewissensentscheidung“, war in der Unionsspitze bekannt.

Von Schulz’ Entscheidung, nach Merkels Schwenk die Abstimmung nun noch in dieser Woche zu erzwingen, war die Unionsfraktion kalt erwischt worden, musste sich gestern erst sortieren. Fraktionschef Volker Kauder (CDU) klang vor der Sitzung noch zornig: „Das ist ein Vertrauensbruch“, ließ er seinem Ärger freien Lauf.

Hinter den verschlossenen Türen der Fraktion schlägt Kauder wieder ruhigere Töne an. Jene, die eine völlige Gleichstellung der sogenannten Homo-Ehe ablehnten, sollten respektvoll mit der Meinung der anderen umgehen. Schadensbegrenzung und der Versuch, die Wogen in den eigenen Reihen zu glätten, die Kanzlerin aus der Schusslinie zu bringen.

Extra: Merkel steht der Faruenzeitschrift Brigitte Rede und Antwort Merkel gibt Merkel – die Kanzlerin steht während der unterhaltsamen Talk-Show der Frauenzeitschrift Brigitte Rede und Antwort, von Martin Schulz bis Donald Trump, über Eitelkeit, Sport und Hotelzimmer, über Gipfeltreffen mit den Mächtigen und Urlaub mit dem Gatten. Die menschliche Merkel – pünktlich zu Beginn des Bundestagswahlkampfes schlägt die Regierungschefin wieder diese Tonart an. Locker, lässig, offen und selbstbewusst. Es entwickelt sich schnell ein munteres Fragespiel. Ein bisschen Privatleben, ein wenig Politik, ein paar Anekdoten und Lebensweisheiten. Zwei Journalistinnen und die Kanzlerin spielen sich die Bälle zu. Der ungewohnte Plauderton der Regierungschefin, mitunter fast kabarettistisches Talent und eine Prise trockener Humor kommen an. Immer wieder Gelächter und Beifall im Publikum. Merkel probt die richtige Wahlkampfmelodie. Ob der Kampf im Hotelzimmer mit Fernbedienung und Klimaanlage, der Perfektionismus beim Polieren der Gläser oder Wäscheaufhängen, ob fehlender Mut als Kind beim Sprung vom Dreimeterbrett und den Schwierigkeiten, bergab zu laufen – Angela Merkel bleibt kaum eine Antwort schuldig. Von Argwohn, Misstrauen und der Sorge, dass hinter jeder Frage eine Falle lauern könnte, der Vorsicht aus der Anfangszeit ihrer steilen politischen Karriere ist nicht mehr viel zu spüren. Im Jahre Zwölf ihrer Kanzlerschaft wirkt Merkel gelassener und souveräner denn je. „Seitdem nicht mehr über meine Haare gelästert wird, fühle ich mich auch wohler“, antwortet Merkel auf die Frage nach dem Grad ihrer Eitelkeit. Schließlich wolle sie keine Zumutung für andere sein. Nicht Twitter, sondern SMS sei noch ihr Verständigungsmedium, verrät sie. Ihre Handy-Nummer hütet die Kanzlerin „sehr restriktiv“, wie einen Schatz. Nur etwa hundert Menschen kennen das Geheimnis. Die schwierigste Entscheidung ihrer Amtszeit? „Der Ausstieg aus der Kernenergie“, antwortet Merkel wie aus der Pistole geschossen. Dabei räumt sie ein, dass es oft ewig dauere, bis sie sich entscheide, danach allerdings damit im Reinen sei. Ohne Humor gehe es auch in der Politik nicht, sagt Merkel. Und ihre Fröhlichkeit wolle sie sich nicht nehmen lassen. An jedem ihrer arbeitsintensiven Tage gebe es etwas zu lachen. Ob sie der Vorwurf von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz getroffen habe, ihre Art des Wahlkampfes sei „ein Anschlag auf die Demokratie“? „Schwamm drüber würd‘ ich sagen“, lässt Angela Merkel die Attacke scheinbar an sich abperlen. „Eigentlich habe ich Martin Schulz immer anders erlebt“, sagt die Regierungschefin. Aber der Wahlkampf sei wahrscheinlich anstrengend stichelt sie und lächelt, und das Publikum lacht. Andreas Herholz

Kommentar von Andreas Herholz: Entscheidung Hals-über-Kopf Der Kanzlerin geht es weniger um die Sache, sondern vielmehr um ihre Machtoptionen. Nach dem Junktim von Grünen, FDP und zuletzt SPD – keine Koalition nach der Bundestagswahl ohne Ehe für alle – drohten Merkel und ihrer Partei die Isolation, der Verlust möglicher Regierungspartner für die Zukunft. Dass das Bundesverfassungsgericht gerade erst entschieden hatte, dass hier keine Eile geboten ist, dass es generelle Zweifel gibt, ob eine einfache Gesetzesänderung angesichts des verfassungsrechtlichen Schutzes für Ehe und Familie reicht, findet keine Beachtung. Es gibt sicher gute Argumente für die „Ehe für alle“ und eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Die Art und Weise, wie SPD-Kanzlerkandidat Schulz und Kanzlerin Merkel jetzt mit diesem sensiblen Thema im Wahlkampf umgehen, ist jedoch hochproblematisch und hat wenig mit seriöser Politik zu tun. Die Hals-über-Kopf-Entscheidung jedenfalls wird der Sache nicht gerecht und sicher ein juristisches Nachspiel in Karlsruhe haben.

von Tobias Schmidt/Rasmus Buchsteiner

erstellt am 27.Jun.2017 | 20:45 Uhr