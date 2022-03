Ex-Nato-Offizier zu Ukraine-Krieg : Militärexperte: Nato sollte Waffenstillstands-Unterhändler werden

Nach Ansicht des Militärexperten und Ex-Nato-Offiziers Ulrich Scholz sollte die Nato im Ukraine-Krieg keine Waffen mehr liefern und beim Aushandeln eines Friedens helfen.

In einem Interview mit unserer Redaktion sagte der Oberstleutnant a.D.: „Man sollte das Kettenrasseln sein lassen und schon gar nicht Waffen in den Konflikt liefern. Die Kriegsrethorik muss raus aus dem Konflikt.“ Dann könnte die Militärallianz auch anders agieren, so Ulrich Scholz: „Die Nato könnte sich als Waffenstillstands-Unterhändler anbieten.“ Da...

