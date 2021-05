Konflikte : Mindestens 15 Tote bei mehreren Explosionen in Afghanista

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist weiter angespannt. Zum traditionellen Zuckerfest sollen die Kämpfe ausgesetzt werden. Doch erneut gibt es bei Zwischenfällen Tote.

Kabul | Bei Zwischenfällen in mehreren Provinzen Afghanistans sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen, der Großteil von ihnen Zivilisten. Das teilten lokale Behörden am Montag mit. Demnach war in der Provinz Sabul im Süden des Landes ein Reisebus auf eine am Straßenrand platzierte Bombe aufgefahren. Bei dem Vorfall im Bezirk Schahr-e Safa seien mind...

