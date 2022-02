Gewaltausbruch : Mindestens ein Journalist bei Protest in Haiti erschossen

Ein Journalist ist in Haitis Hauptstadt Port-au-Prince während einer Demonstration getötet worden. Medienberichten zufolge sollen die tödlichen Schüsse aus einem Streifenwagen abgefeuert worden sein.

Bei einer Demonstration in Haiti ist ein Journalist getötet worden. Der Reporter eines Online-Portals wurde nach Medienberichten am Mittwoch erschossen, als er von einem Protest von Textilarbeitern in der Hauptstadt Port-au-Prince berichtete. Demnach wurden zwei weitere Journalisten angeschossen. Der Interims-Premierminister des Karibikstaates, Ariel H...

