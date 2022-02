Politik : Minister: Unmittelbare Energieversorgung gesichert

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine erwartet der schleswig-holsteinische Energieminister Jan Philipp Albrecht tiefgreifende Folgen für die Energiewirtschaft in Europa. „Die gute Nachricht ist, dass die unmittelbare Versorgungssicherheit mit sämtlichen Energieformen im Land gewährleistet ist“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag. Nach derzeitiger Einschätzung der Bundesregierung werde es auch bei Erdgas keine Engpässe geben.

„Zu erwarten ist allerdings ein weiterer schneller Anstieg der Strom- und Erdgaspreise“, sagte Albrecht. Um dies zu kompensieren, habe die Bundesregierung ein erstes Entlastungspaket auf den Weg gebracht. „Angesichts der aktuellen Entwicklung wird dies aufgeschnürt und ergänzt werden müssen.“ Energie müsse auch in schwierigen Zeiten für alle Bürger bez...

