Tragische Flucht : Mit der Geige in den Tod

Wie wichtig Baris Yazgi seine Geige war, zeigte sich am bedrückendsten bei seinem Tod: Der 22-jährige Kurde aus der Türkei ließ das Instrument nicht einmal los, als er im Mittelmeer ertrank.

Baris Yazgi war unter 16 Toten, die am 26. April geborgen wurden, nachdem wieder ein Flüchtlingsboot in der Ägäis gekentert war. Anders als die vielen Flüchtlinge, die als namenlose Opfer in die Statistik eingehen, wurde dem jungen Musiker in seiner Heimat zumindest ein kurzer Moment der Aufmerksamkeit zuteil. Die Zeitung „Hürriyet“ schrieb: „Bis zum letzten Atemzug klammerte er sich an seine Geige.“

Die Flucht, die Baris Yazgi das Leben kostete, war nicht seine erste. Genau genommen war sie seine dritte: Einmal hatte er es sogar bis nach Europa geschafft. „Baris’ Geschichte hat mit Flucht angefangen, und sie hat mit Flucht geendet“, sagt sein 32 Jahre alter Bruder Suat Yazgi. Im Kurdenkonflikt Ende der 1990er-Jahre wurde das Dorf der Familie in der südosttürkischen Provinz Siirt zerstört. Die Yazgis – sieben Söhne, zwei Töchter, Mutter und Vater – suchten Zuflucht in Istanbul. Baris, dessen türkischer Name auf Deutsch Frieden bedeutet, war das jüngste der sieben Kinder.

Eines Tages wird seinem Bruder Cengiz eine alte Gitarre geschenkt. Das Instrument veränderte Cengiz Leben. Er gab seine Liebe zur Musik an seinen kleinen Bruder Baris weiter und schenkte ihm seine erste Geige.

Bruder Fuat Yazgi war bereits 2001 nach Europa geflohen. Der 34-Jährige lebt schon lange im belgischen Gent, wo er als Koch arbeitet. Im Januar 2016 machte sich Baris das erste Mal auf den Weg zu seinem Bruder. Damals war der umstrittene Flüchtlingspakt zwischen der EU und der Türkei noch nicht in Kraft. Das Abkommen sieht vor, dass Flüchtlinge von den griechischen Inseln zurückgeschickt werden.

Für Baris war der Weg Anfang vergangenen Jahres noch verhältnismäßig einfach. Er setzte von der türkischen Küste auf eine der griechischen Inseln über, gelangte nach Athen und schließlich mit dem Zug nach Belgien, wo er einen Asylantrag stellte.

Allerdings kam Baris in den Wirren der Flucht die Geige abhanden, die Cengiz ihm geschenkt hatte. Der Bruder schickte ihm Ersatz nach – mit der Post. „Baris war ganz aufgeregt“, sagt Fuat. „Ich musste ihn beruhigen und ihm versichern, deine Geige kommt schon an.“ Als Baris wieder ein Instrument hatte, spielte er mit einer lokalen Musikinitiative namens „De Propere Fanfare“ in Gent. Die Weltmusik-Band hat nach Baris’ Tod ein kurdisches Klagelied zum Gedenken an den Geiger einstudiert und auf Youtube veröffentlicht.

Bei einem Konzert in der Nachbarschaft lernte Baris Megan und Yves Peters kennen. „Er kam uns besuchen und aß manchmal zu Abend bei uns“, sagt Yves Peters. Seine Ehefrau Megan schrieb nach Baris’ Tod auf Facebook, der junge Kurde habe sich schnell integriert. „Baris half uns, Gemüse zu pflanzen, er nahm an unseren Straßen-Grillfesten teil und verbrachte einfach Zeit bei uns, spielte Ständchen auf seiner Geige.“ Es sei deutlich gewesen, „dass er sein Leben anpacken und etwas da-raus machen wollte“. Doch auch wenn Baris freundlich aufgenommen wurde: Das Heimweh wurde immer stärker. Sein Bruder Fuat aus Gent sagt: „Er vermisste die Familie.“ Nach einem halben Jahr kehrte Baris daher zurück in die Türkei, meldete sich ordnungsgemäß in Gent ab, sein Asylantrag verfiel. Das Datum seiner Ankunft in Istanbul: 15. Juli 2016. Wenige Stunden später begann der Putschversuch in der Türkei. „Er hat damals schlagartig bereut, dass er zurückgekommen ist“, sagt Suat in Istanbul.

Nach Baris’ Tod fand die Familie in seinen Sachen ein Busticket an die Ägäisküste, das auf den 17. Juli ausgestellt war. „Wir glauben, dass er sich wieder auf den Weg machen wollte. Familie, Freunde, alle haben ihm abgeraten, noch einmal zu gehen.“ Danach sprach Baris nicht mehr über seine Fluchtpläne, die Familie wusste aber, dass er immer wieder in die Provinz Canakkale fuhr, von deren Küste aus die Schlauchboote Richtung Lesbos aufbrechen. Dann war er plötzlich weg. Die Polizei an der Küste fand eine Leiche mit einer Geige.

Die Mutter – die den Tod ihres Ehemannes drei Monate zuvor noch nicht verkraftet hatte – brach zusammen. Bruder Suat versucht seitdem verzweifelt, die Schlepper zur Rechenschaft ziehen zu lassen. Ohne Erfolg. Bei der Küstenwache habe man ihm ins Gesicht gelacht. Suat beklagt, die Behörden, aber auch die Menschen in Canakkale hätten sich an das illegale Geschäft der Schlepper gewöhnt – und an die sterbenden Flüchtlinge. „Das ist Mord. Aber niemand kümmert sich darum.“

Zwei Frauen aus Afrika seien die einzigen Überlebenden aus dem Boot von Baris gewesen, sagt Suat. Er selber habe die rituelle Waschung der Leiche seines Bruders vollzogen, dessen Hände noch im Tod in einem Klammergriff verharrten. Er habe die Finger einzeln aufbiegen müssen. Fuat sagt: „Baris konnte schwimmen. Wir gehen davon aus, dass er seine Geige retten wollte.“ Eine der beiden Schwestern von Baris will jetzt auch Geige lernen.





von Linda Say und Can Merey

erstellt am 15.Jun.2017 | 05:00 Uhr