Arbeitgeber drängen auf Reform : Modernes Arbeiten: Warum die Ruhezeiten für soviel Unruhe sorgen

Nach Dienstschluss nur mal kurz die Mails checken - schon das kann zum Problem werden, wenn man die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes streng auslegt. Passt das Gesetz in der alten Form noch in die neue Zeit? Darüber ist einmal mehr Streit entbrannt. Für Unruhe sorgt vor allem die Frage der Ruhezeiten.

von Uwe Westdörp

03. Januar 2020, 01:00 Uhr

Osnabrück | Nach acht Stunden fallen Stift oder Hammer, nur ausnahmsweise dürfen es auch mal zehn Stunden Arbeit sein, und zwischen der täglichen Arbeit sind in der Regel elf Stunden „ununterbrochene Ruhezeit“ einzuhalten: Solch starre Arbeitszeiten passen nicht mehr in die digitalisierte und globalisierte Arbeitswelt, finden die Arbeitgeber. Seit Jahren drängen sie deshalb auf eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Nun kommt Bewegung in die Sache. Der Arbeitsminister will mehr flexibles Arbeiten ermöglichen.

Bei den Gewerkschaften stößt Minister Hubertus Heil (SPD) damit auf Bedenken. Sie fürchten Einbußen beim Gesundheitsschutz. Bei den Arbeitgebern ist dagegen Erleichterung spürbar. Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), erklärte unserer Redaktion: „Uns ist es wichtig, flexible Arbeitsgestaltung zu ermöglichen – sie erleichtert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und passt in eine moderne Form der Arbeitszeitkultur im 21. Jahrhundert. Was wir ganz bestimmt nicht brauchen, sind Forderungen von Gewerkschaften aus dem 20. Jahrhundert.“



picture alliance / Bernd von Jutrczenka/dpa





Kampeter begrüßte, dass das Arbeitsministerium nach jahrelangen Ankündigungen nun offenbar endlich bereit sei, eine Flexibilisierung der Arbeitszeit vorzusehen. „Hoffentlich ist es dazu jetzt nicht schon zu spät“, fügte er hinzu und forderte: „Wertschöpfung muss zukünftig da stattfinden, wo die Beschäftigten ihre Flexibilitätswünsche auch in einem rechtlich verlässlichen Rahmen erfüllen können.“ Den Arbeitgebern gehe es im Kern um Freiräume, die mit den Flexibilitätserwartungen von Kunden und Arbeitnehmern unter einen Hut zu bekommen seien – „und zwar partnerschaftlich“.

Verdi-Chef Frank Werneke hatte zuvor gegenüber der Deutschen Presse-Agentur gewarnt: „Die Arbeitgeberverbände wollen unter dem Stichwort ,Experimentierräume‘ im Wesentlichen die Ruhezeiten verkürzen.“ Der Gewerkschafter betonte: „Heute gilt eine Ruhezeit von elf Stunden.“ Wer um 8.00 Uhr im Büro zu arbeiten beginne, könne nicht verpflichtet werden, um 22.00 Uhr zu Hause noch Mails zu schreiben. „Genau das wollen die Arbeitgeber ändern.“

Und was plant die Regierung? Das Arbeitsministerium will in „Experimentierräumen“ mit Betrieben und Sozialpartnern neue Arbeitsmodelle erproben. Dabei geht es unter anderem um mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit und weniger Präsenzzeit im Büro. Das Ministerium erwägt auch einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit, etwa für Homeoffice, also das Arbeiten in den eigenen vier Wänden.

Die Gewerkschaften warnen nun vor zu weit gehenden Lockerungen: So beklagt Werneke, schon heute würden um 22.00 Uhr oft Mails geschrieben. „Aber die Beschäftigten entscheiden selbst, ob sie es tun.“ Die Einhaltung von Ruhezeiten sei ein wesentlicher Punkt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. „Mit Gesundheit macht man keine Experimente“, mahnte der Verdi-Chef.

picture alliance/dpa





Werneke forderte: „Wenn es ein Recht auf Homeoffice geben soll, ist die Freiwilligkeit für die Beschäftigten wichtig.“ Eine Homeoffice-Regelung dürfe Unternehmen nicht einfach dazu dienen, in teuren Städten mit entsprechend hohen Büropreisen einfach die Mieten einzusparen, betonte der Verdi-Chef.

Werneke wandte sich auch dagegen, Arbeit zu Hause zu idealisieren. „Ich zweifle daran, dass ein Homeoffice-Arbeitsplatz immer so idyllisch ist, wie es manchmal skizziert wird“, sagte er. „Vielfach wird dies gewählt, weil es zu pflegende Angehörige oder Kinder mit Betreuungsbedarf gibt – das ständige Wechseln zwischen Aufträgen des Arbeitgebers und Fürsorge für andere Menschen hat auch seine Schattenseiten.“

In einem einschlägigen Papier betont das Arbeitsministerium, dass etwaige Reformen bei der Arbeitszeit den Arbeits- und Gesundheitsschutz berücksichtigen müssten. Nötig sei ein Kompromiss zwischen den Anforderungen der Unternehmen in einer digitalen, global vernetzten Ökonomie und dem Wunsch der Beschäftigten nach Selbstbestimmung und Zeitsouveränität. Mit dpa