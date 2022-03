Prozess am Landgericht Osnabrück : Mord im Klosterwald: Angeklagter zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt

Im Prozess um den sogenannten Mord im Klosterwald ist der 54-jährige Angeklagte Jörg N. jetzt vor dem Landgericht Osnabrück wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Im dritten Prozess zum Mord an einer jungen Frau im Wald am Kloster Loccum im Kreis Nienburg 2015 wurde der Angeklagte wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Er saß zum Tatzeitpunkt im Sommer 2015 wegen einer Alkoholtherapie im Maßregelvollzug in Rehburg-Loccum ein. Am Tattag hatte Jörg N...

