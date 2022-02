Politik : Mutmaßliche Schleuser von Belarus-Route vor Gericht

Im Herbst 2021 wurden Tausende Migranten über Belarus nach Deutschland eingeschleust. Dabei ertappte die Bundespolizei auch Tatverdächtige. In Vorpommern stehen nun erstmals zwei Beschuldigte vor einem Gericht.

Am Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) beginnt an diesem Donnerstag erstmals ein Prozess gegen mutmaßliche Schleuser, die 2021 Migranten aus Belarus nach Deutschland gebracht haben sollen. Der 38-jährigen Frau und dem 39-jährigen Mann wird Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen, wie ein Sprecher des Amtsgerichtes am Montag in Pasewalk...

