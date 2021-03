Nach Festnahme : Myanmar: Deutsche Botschaft fordert Zugang zu dpa-Journalist

Ein Journalist der Deutschen Presse-Agentur ist ist am Donnerstag in Myanmar von Sicherheitskräften festgenommen worden. Nun sind die deutsche und die polnische Botschaft aktiv geworden.

Naypyidaw | Die Deutsche Botschaft in Yangon (früher: Rangun) hat die Behörden in Myanmar zu einer „fairen und menschlichen Behandlung“ eines festgenommenen polnischen Journalisten aufgefordert. „Die Botschaft hat auch im Namen der polnischen Botschaft in Bangkok die myanmarische Seite offiziell gebeten, Informationen über den genauen Aufenthaltsort des inhaft...

