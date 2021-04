Gegner der Militärjunta : Myanmars Botschafter darf nicht in Botschaft

Der Machtkampf in Myanmar zieht weitere Kreise: Dem Botschafter in London - erklärter Gegner der Militärjunta - bekommt Konsequenzen für seine Haltung zu spüren.

London | Myanmars Botschafter in Großbritannien, ein erklärter Gegner der Militärjunta in seinem Land, ist von seiner eigenen Botschaft in London ausgesperrt worden. Kyaw Zwar Minn sei zu dem Gebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt der Zutritt verwehrt worden, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Der Militärattaché habe ihn aufgefordert, das ...

