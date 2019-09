Gesetz gegen No Deal kommt : Nach Niederlage: Boris Johnson stellt Antrag auf Neuwahl

Boris Johnson hat das das Ringen mit den No-Deal-Gegnern im Unterhaus verloren. Doch damit ist der EU-Austritt ohne Abkommen noch nicht abgewendet.

von dpa

04. September 2019, 21:07 Uhr

Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Mittwoch einen Antrag auf eine Neuwahl am 15. Oktober gestellt. Die Abgeordneten hatten zuvor gegen seinen Willen ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt am 31. Oktober durch das Unterhaus gepeitscht. Damit bezogen sie am Mittwochabend klar Stellung gegen Premierminister Boris Johnson.