Wahl in Österreich : Nach ÖVP-Sieg: Kurz hält sich Bündnisfrage offen

Die Wahl in Österreich hat die Konservativen und Rechten im Land spürbar gestärkt. ÖVP-Chef Sebastian Kurz will in wenigen Tagen mit der Regierungsbildung beginnen. Ausschließen will er dabei nichts.