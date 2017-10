Britische Premierministerin : Nach Parteitag wächst der Druck auf Theresa May

vergrößern 1 von 1 Foto: Joe Giddens 1 von 1

Dem «Daily Telegraph» von Donnerstag zufolge sollen sich 30 konservative Abgeordnete bereiterklärt haben, die Regierungschefin zu einem Amtsverzicht aufzufordern. Um in der konservativen Unterhausfraktion eine Abstimmung über die Führungsrolle der Premierministerin zu erzwingen, sind die Stimmen von 48 Abgeordneten nötig.

May wurde während der Rede in Manchester am Mittwoch von einem Komiker unterbrochen, der ihr - angeblich im Namen von Außenminister Boris Johnson - ein Entlassungsschreiben überreichte. Danach kam sie nicht mehr in die Spur. Sie litt unter schweren Hustenanfällen. Zu allem Übel fielen dann auch noch mehrere Buchstaben aus dem Parteitagsmotto hinter ihr von der Wand. Nach der Rede kämpfte sie mit den Tränen, bevor sie in die Arme ihres Mannes Philip sank.

Eigentlich wollte May mit der Rede zum Abschluss des Parteitags der Konservativen in Manchester ihre Autorität wiederherstellen. Sie gilt seit der Parlamentswahl im Juni als angezählt. Die Konservativen verloren dabei ihre Mehrheit im britischen Unterhaus, May führt inzwischen eine Minderheitsregierung an.

