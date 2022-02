Truppenbewegungen : „Nationale Alarmmaßnahmen“ in Deutschland

Militärische Fahrzeuge könnten in den kommenden Tagen auch in Deutschland vermehrt zu sehen sein. Das Verteidigungsministerium erklärt, warum.

Das Bundesverteidigungsministerium hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine „nationale Alarmmaßnahmen“ ausgelöst. „Die Bundeswehr ist vorbereitet und erhöht derzeit weiter ihre Bereitschaft“, teilte das Ministerium am Donnerstag in Berlin mit. „Das bedeutet auch, dass die Bevölkerung gegebenenfalls in den nächsten Tagen mehr militärische Bewegun...

