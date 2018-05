Opposition in Russland : Nawalny organisiert Anti-Putin-Demos in vielen Städten

Zwei Tage vor der Vereidigung von Präsident Wladimir Putin zu seiner neuen Amtszeit haben in vielen russischen Städten Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny demonstriert.

von dpa

05. Mai 2018, 12:16 Uhr

Der Protest unter dem Motto: «Kein Zar für uns!» richteten sich gegen Putins lange Herrschaft, aber auch gegen Korruption und Internetzensur in Russland.

Nach Angaben der Organisatoren wurden in mehreren sibirischen Städten Demonstranten festgenommen, so in Barnaul und Krasnojarsk. In anderen Städten wie Wladiwostok oder Irkutsk gab es keine Zwischenfälle.

Gezählt wurden jeweils mehrere Hundert Anhänger der Opposition, wie russische Medien am Samstag berichteten. In Moskau und St. Petersburg sollte ab 13.00 Uhr MESZ demonstriert werden. Dort haben die Behörden Versammlungen an den angekündigten Treffpunkten untersagt.

Der Anti-Korruptions-Aktivist Nawalny war zur Präsidentenwahl im März nicht zugelassen, bei der Putin mit fast 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Der Kremlchef ist in Russland seit dem Jahr 2000 an der Macht. Er wird am Montag den Eid für eine weitere sechsjährige Amtszeit ablegen.