Knappes Ergebnis erwartet : Nein-Trend bei Abstimmung über Rentenreform in der Schweiz

Frauen sollen in der Schweiz ein Jahr später in Rente gehen und die Mehrwertsteuer um 0,3 Prozent steigen - das sieht eine Rentenreform vor. Doch schon am Mittag zeichnete sich bei der Volksabstimmung ein Trend zum Nein ab.