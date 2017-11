Koalitionsgespräche : Nein zu Fahrverboten

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Eigentlich sollte heute der Durchbruch kommen, wollten Union, FDP und Grüne bei den Sondierungsgesprächen über ein Jamaika-Bündnis nach Kompromissmöglichkeiten bei den Streitthemen Flüchtlingspolitik und Klimaschutz suchen. Doch jetzt sind die Knackpunkte erst einmal vertagt und zur Chefsache erklärt, sollen zunächst weiter „im kleinen Kreis“ beraten werden, hieß es gestern. Das Thema Zuwanderung wurde kurzerhand von der Tagesordnung für heute genommen, über Klimaschutz soll nur kurz in einer Fachgruppe beraten werden.

Doch nach Lösungen sieht es weiter nicht aus. FDP-Chef Christian Lindner attackierte gestern die Grünen, ging auf Distanz und warf ihnen vor, mit ihrer Flüchtlingspolitik in der Bevölkerung nicht mehrheitsfähig zu sein. Ihre Positionen in diesem Bereich seien „ein Konjunkturprogramm für die AfD“, kritisierte der Liberale und forderte, den Familiennachzug von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz auch weiterhin auszusetzen. Die Grünen lehnen dies weiter ab.

Klare Absagen erteilte der FDP-Chef auch den Pläne der Ökopartei für eine Verkehrswende und Fahrverbote für Diesel-Wagen und der Forderung nach einem Kohleausstieg in Deutschland. Hier stellen sich auch die Unions-Unterhändler quer. Das von den Grünen geforderte Ende von Verbrennungsmotoren bis 2030 sei mit ihnen nicht zu machen, stellten CDU und CSU klar.

Weiter Stillstand bei den Themen Flüchtlinge und Klimaschutz und neuer Streit bei Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Verkehr: Union und FDP geht die Forderung der Grünen nach einer Agrar- und Verkehrswende zu weit. Hier liegen vor allem Union und Grüne weit auseinander. Es gebe „viele krasse Gegensätze“ beim Thema Landwirtschaft und „dicke Brocken“, sagt Grünen-Unterhändler Robert Habeck.

Begleitet wurden die Sondierungen gestern von Protesten gegen die Massentierhaltung in der Landwirtschaft. „CDU/CSU: Lasst die Sau raus!“, forderten Tierschützer in Hühner- und Kükenkostümen und Greenpeace-Aktivisten draußen im Regen vor der Tür eine Wende in der Agrarpolitik. Doch die Vertreter der Unionsparteien bleiben hart, wollen anders als die Grünen keinen radikalen Kurswechsel. „Wir wollen konventionelle Landwirtschaft, die nachhaltig sein muss“, lehnt Agrarminister Christian Schmidt von der CSU eine 180-Grad-Wende ab. Gemeinsam mit den Bauern müsse man jetzt zu einer neuen Art der Landwirtschaft kommen, fordert dagegen Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. „Unsere Art der Landwirtschaft ist ein Riesenproblem“, kritisiert sie.

Die Atmosphäre sei „gut und konstruktiv“, hieß es. Die Fortschritte wirken eher bescheiden. Trippelschritte auf dem Weg nach Jamaika – mehr Unterstützung für die Kommunen und ländliche Regionen, mehr Geld für Wohnungsbau, darüber sei die Runde einig. Über Details jedoch müsse noch beraten werden.