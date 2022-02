Politik : Neue Corona-Verordnung - Laumann: „Wir stehen an Wendepunkt“

NRW steht vor den ersten wesentlichen Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen seit langem. Der Gesundheitsminister gibt Einzelheiten bekannt.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Freitag Details der gelockerten neuen Corona-Schutzverordnung erläutert. „Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, an dem wir mit gutem Gewissen schrittweise Beschränkungen zurückfahren können“, erklärte er in Düsseldorf. Die Pandemie sei aber noch nicht vorbei, deshalb bleibe ein Ba...

