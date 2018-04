Bündnisziele ungeheuer wichtig : Neuer US-Außenminister Pompeo erstmals bei Nato-Treffen

Kurz nach seiner Vereidigung ist der neue US-Außenminister Mike Pompeo zu einem Nato-Treffen nach Brüssel gereist. Pompeo traf am Freitagmorgen zu Gesprächen mit den anderen Außenministern des Militärbündnisses in Brüssel ein.

von dpa

27. April 2018, 10:44 Uhr

Die Ziele der Nato bedeuteten den USA ungeheuer viel, sagte Pompeo bei der Begrüßung durch Generalsekretär Jens Stoltenberg. US-Präsident Donald Trump habe sich sehr gewünscht, dass er zu dem Treffen nach Brüssel reise.

Am Rande der offiziellen Nato-Beratungen wollte Pompeo auch in kleinerer Runde mit Bundesaußenminister Heiko Maas und dem britischen Außenminister Boris Johnson zusammenkommen. Maas sagte: «Dass er gleich so unmittelbar nach der Bestätigung im Senat zur Nato kommt, ist ein gutes Zeichen.»

Pompeo war bislang CIA-Chef gewesen. Er gilt als konservativer Hardliner und folgt auf Rex Tillerson, den Trump entlassen hatte.

Thema bei dem Treffen in Brüssel sollten unter anderem die schwierigen Beziehungen zu Russland sein. Zudem standen Beratungen über die Lage in Afghanistan, Planungen für einen neuen Ausbildungseinsatz im Irak sowie die Fortschritte der Beitrittskandidatenländer Georgien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina auf der Tagesordnung.