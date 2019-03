Nach Anschlag mit 50 Toten : Neuseeland verbietet halbautomatische Waffen

In den USA wurde nach Massakern schon x-mal darüber diskutiert. In Neuseeland vergeht nach dem Angriff auf zwei Moscheen keine Woche, bis halbautomatische Waffen verboten werden. Und wie sieht es eigentlich in Deutschland aus?

von dpa

21. März 2019, 11:35 Uhr

Nur sechs Tage nach dem Anschlag auf zwei Moscheen hat Neuseeland Sturmgewehre und halbautomatische Waffen verboten. Seit Donnerstag dürfen Waffen, wie sie der Täter von Christchurch bei der Ermordung von 50 Menschen benutzt hatte, nicht mehr verkauft werden.

Zugleich kündigte Premierministerin Jacinda Ardern weitere Regelungen an, um solche Taten künftig zu verhindern. An diesem Freitag - eine Woche nach der Tat - will ganz Neuseeland mit zwei Schweigeminuten der Opfer gedenken.

Bei dem rassistisch motivierten Anschlag während der muslimischen Freitagsgebete waren auch mehrere Dutzend Menschen verletzt worden. 28 wurden am Donnerstag noch in verschiedenen Krankenhäusern behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Als mutmaßlicher Täter sitzt ein 28 Jahre alter Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslanges Gefängnis. Der Mann hatte seit 2017 einen neuseeländischen Waffenschein. Zumindest einen Teil der Waffen kaufte er übers Internet.

Mit dem Verbot drückt Ardern mächtig aufs Tempo. Die sozialdemokratische Premierministerin hatte zwar gleich nach der Tat eine Verschärfung der Waffengesetze angekündigt. Dies war allerdings erst später erwartet worden.

Ardern grenzte sich damit auch von den USA ab. Dort wurde nach Massakern, auch in jüngster Zeit unter Präsident Donald Trump, immer wieder über strengere Regelungen diskutiert. Bislang gelang es der mächtigen Waffenlobby jedoch stets, dies zu verhindern. In Deutschland sind halbautomatische Waffen für Jagd und Sport erlaubt, wenn man dafür eine waffenrechtliche Erlaubnis hat.

Solche Waffen gelten als besonders gefährlich, weil der Schütze zwar jedes Mal neu abdrücken muss, die nächste Patrone dann aber sofort und automatisch aus dem Magazin nachgeladen wird. Wer in Neuseeland solche Waffen besitzt, muss sie nun zurückgeben, soll aber vom Staat Geld dafür erhalten. Dafür stellt die Regierung umgerechnet bis zu 120 Millionen Euro zur Verfügung. Verboten sind jetzt auch Zusatzteile, mit denen die Waffen schneller gemacht werden können.

Ausnahmen - unter bestimmten Bedingungen - gibt es für Jäger und Bauern. Nach Schätzungen sind in Neuseeland mehr als 1,2 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Wie viele davon halbautomatisch sind, ist nicht genau bekannt. Für Neuseeländer, die sich solche Waffen illegal angeschafft haben und nun zurückgeben, gibt es eine Amnestie. Ardern schloss ihre Erklärung mit den Worten: «Kurz gesagt: Es wird jede Art von halbautomatischen Waffen, die bei dem Terroranschlag benutzt wurde, in diesem Land verboten.»

Auch von neuseeländischen Waffenbesitzern kam Zustimmung. Viele hatten nach dem Anschlag Gewehre bereits freiwillig zurückgegeben. Der Chef des Angler- und Jägerverbandes Fish and Game, Martin Taylor, sagte: «Das ist die richtige Entscheidung.» Der Bauernverband Federated Farmers erklärte: «Die falschen Waffen dürfen nicht in die falschen Hände kommen.»

Nach Angaben der Polizei sind jetzt alle 50 Todesopfer identifiziert. Inzwischen laufen die Beerdigungen. Für die Familien - fast alles Einwanderer, die erst in den vergangenen Jahren aus islamischen Ländern nach Neuseeland gekommen waren - geht damit eine lange Wartezeit zu Ende. Normalerweise werden Muslime innerhalb von 24 Stunden beigesetzt.

Am Freitag will ganz Neuseeland zur Zeit der Freitagsgebete der Opfer gedenken. Von 13.32 Uhr bis 13.34 Uhr (1.32 Uhr bis 1.34 Uhr MEZ) sind zwei landesweite Schweigeminuten geplant. Viele Neuseeländerinnen wollen als Zeichen der Solidarität ein Kopftuch tragen. Rund um Moscheen soll es Menschenketten geben. Zudem ist die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz.