100 Tage Bundespräsident : Nicht nur ein Grußonkel

Neulich war Henry Kissinger zu Gast bei ihm im Schloss Bellevue. Beim Nachmittagstee mit dem früheren US-Außenminister wollte der Bundespräsident mehr über seinen umstrittenen Amtskollegen Donald Trump erfahren. Nur einer von etlichen Terminen in seiner neuen noch ungewohnten Rolle, in der er langsam Tritt fasst. „Ich bin gut angekommen“, sagt Frank-Walter Steinmeier.

Heute ist der erste Mann im Staate seit 100 Tagen im Amt, das er sich gewünscht hatte. Der Wechsel sei eine deutlich größere Umstellung gewesen, als er gedacht habe, räumte Steinmeier in einem Interview ein. Nein, den Machtverlust vermisse er nicht. Parteitage verfolgt er heute allenfalls vor dem Fernseher. Steinmeier will neue, reizvolle Möglichkeiten entdeckt haben, die das Präsidentenamt biete, versichert er. Schritt für Schritt kommt er langsam an, weiß um die hohen Erwartungen an ihn. Waren Steinmeiers Popularitätswerte bereits als Außenminister weit oben, sind sie jetzt noch einmal nach oben geklettert.

Der Start ist geglückt, der Auftakt verlief reibungslos, fast zu reibungslos. Zurückhaltend bis vorsichtig empfanden Beobachter die ersten Wochen. Routiniert zwar, aber ohne besonderen Glanz und Originalität. Von seiner eigenen ganz besonderen Handschrift ist noch nicht viel zu erkennen.

Er will nicht nur den Grußonkel geben, sondern eigene Akzente setzen. Nach dem traditionellen ersten Antrittsbesuch in Paris wollte er mit seinen Reisen zum Europaparlament und nach Griechenland in Krisenzeiten ein Signal geben. Washington und Moskau lassen noch auf sich warten.

Gleich zu Beginn hat er Tacheles geredet. Überparteilich werde er im neuen Amt zwar sein, aber nicht neutral, versprach der erste Mann im Staate. Doch die Einmischungen, die pointierten und notwendigen Wortmeldungen lassen vorerst auf sich warten.

Seit ein paar Wochen ist er auf Deutschlandreise, tourt durch Bundesländer, schüttelt Hände und trägt sich in Goldene Bücher ein. 100 Tage lang hat er sich dem Amt angenähert. Nach Ende der Schonfrist, das weiß er, muss er stärkere Akzente setzen, sollen die Ankündigungen in der Antrittsrede nicht leere Worte bleiben.

von Andreas Herholz

erstellt am 26.Jun.2017 | 08:00 Uhr