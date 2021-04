Krise im Parlament : Niederländischer Premier Rutte übersteht Vertrauensfrage

Seit zehn Jahren schon ist Mark Rutte Ministerpräsident der Niederlande. Am „Teflon-Premier“ gleiten Probleme eigentlich immer ab. Doch nun bringt ihn eine Unwahrheit in Not.

Den Haag | Gut zwei Wochen nach der gewonnenen Parlamentswahl hat der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte nur knapp eine Vertrauensabstimmung im Parlament überstanden. Nach einer langen und turbulenten Debatte über umstrittene Äußerungen von Rutte bei den Koalitionsgesprächen lehnte die Mehrheit der Abgeordneten in der Nacht zum Freitag einen Misstra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.