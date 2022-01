Neue Corona-Verordnung geplant : Niedersachsen: 2G-Ausnahme für Jugend bleibt - OVG kippt Sport-Regel

Auch Zwölf- bis 17-Jährige sollten in Niedersachsen längst unter die 2G-Regeln fallen und gegen Corona geimpft oder von einer Infektion genesen sein, um etwa ins Restaurant zu dürfen. Nun hält das Land aber vorerst doch an den Ausnahmen fest. Außerdem hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg die 2G-Regelung für die Nutzung von Sportanlagen unter freiem Himmel in Niedersachsen außer Vollzug gesetzt.

Jugendliche brauchen in Niedersachsen auch weiterhin keinen 2G-Nachweis vorzulegen, wenn sie etwa ein Restaurant oder eine Freizeiteinrichtung besuchen wollen. Das hat Kathrin Riggert, stellvertretende Regierungssprecherin, am Dienstag in Hannover erklärt. „Wir werden das mit der nächsten Verordnung nicht anfassen”, sagte Riggert. So bleibt es vorerst ...

