Politischer Schlagabtausch : Niedersachsen: Grüne kritisieren Schulpolitik - Gegenwind aus Ministerium

Die Grünen im Landtag sind mit der Schulpolitik in Niedersachsen nicht einverstanden. Was aber würden sie besser machen als Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD)? Der poltert über seinen Sprecher zurück: „Überraschendes Ausmaß an Unkenntnis.“

„Der Kultusminister hat sich in den vergangenen Jahren zu sehr mit Schönreden begnügt. Mit seiner Ausrede, Schuld am Lehrkräftemangel sei die überraschend häufige Elternzeit von Lehrkräften, lassen wir den Minister nicht durchkommen“: Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende und schulpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, rechnet ab mit der Pol...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.