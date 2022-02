Politik : Niedersachsen unterstützt Importpläne für Flüssigerdgas

Niedersachsens Landesregierung will die Abhängigkeit von Gasimporten aus Russland mit Import-Terminals für Flüssigerdgas (LNG) verringern. „Das Land Niedersachsen wird natürlich selber keine Terminals bauen“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag im Landtag in Hannover. „Aber wir werden gemeinsam mit Investoren die Voraussetzungen für eine größere Unabhängigkeit Niedersachsens und Deutschlands von russischem Gas schaffen müssen. Ohne das wird es nicht gehen.“

Energieminister Olaf Lies (SPD) erklärte, das Land habe den Aufbau einer Infrastruktur für den LNG-Import auch vor der Eskalation des Russland-Ukraine-Konflikts schon unterstützt. Die finale Entscheidung für den Terminalbau müssten aber Unternehmen treffen. In Niedersachsen seien sowohl Stade als Standort der chemischen Industrie als auch Wilhelmshave...

