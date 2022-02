Nach der Ministerpräsidentenkonferenz : Niedersachsen will Beschlüsse zu Corona-Lockerungen übernehmen

Bund und Länder haben sich auf Corona-Lockerungsschritte verständigt. Auch Niedersachsen macht sich langsam locker, wie Ministerpräsident Stephan Weil am Abend in Hannover erklärte.

„Niedersachsen hat die Omikron-Welle bislang vergleichsweise gut bewältigt. Die Zeit für deutliche Lockerungsschritte ist gekommen.“ Das sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Mittwochabend in Hannover im Anschluss an die Gespräche über Corona-Lockerungen mit den anderen Länderchefs sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Niedersac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.