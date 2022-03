Politik : Noch mal miteinander reden

Schon seit länger als einen Monat wird in der Ukraine gekämpft. Russische Soldaten haben das Land angegriffen. Die Ukrainer verteidigen sich. Aber gibt auch den Versuch, diesen Krieg mit Gesprächen zu beenden. Am Dienstag trafen sich Gruppen aus Russland und der Ukraine in der türkischen Stadt Istanbul, um nochmals miteinander zu reden.

Der türkische Präsident empfing beide Seiten. Er versucht, bei den Verhandlungen zu helfen. Das ist aber sehr schwierig, weil beide Seite sehr unterschiedliche Ziele haben. Die Ukraine will, dass die russischen Truppen abziehen und das Land auch in der Zukunft nicht mehr angreift. Russland will, unter anderem, dass die Ukraine niemals Teil der Nato wir...

