Landtagswahl : Nord-CDU startet mit Merz Wahlkampf in Schleswig-Holstein

Mit prominenter Unterstützung will die Nord-CDU am Freitagabend (18.00 Uhr) in Neumünster den Wahlkampf in Schleswig-Holstein eröffnen. Neben Ministerpräsident Daniel Günther wird dazu in den Holstenhallen auch der Bundesvorsitzende Friedrich Merz erwartet. Nach CDU-Angaben haben sich für die parteiinterne Veranstaltung etwa 370 Mitglieder angemeldet.

Nach einer am 10. März veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des Norddeutschen Rundfunks kam die Union in der sogenannten Sonntagsfrage auf 33 Prozent. Dahinter folgten SPD und Grüne mit jeweils 20 Prozent. 78 Prozent der Befragten gaben an, mit der Arbeit der Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP zufrieden zu sein, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.