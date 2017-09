3,8 Millionen Norweger : Norweger wählen neues Parlament

vergrößern 1 von 1 Foto: Pedersen 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017

In den vergangenen vier Jahren führte Ministerpräsidentin Erna Solberg eine Minderheitsregierung aus der konservativen Høyre und der rechtspopulistischen Fortschrittspartei (FRP), die von der christlichen KRF und der liberalen Venstre geduldet wurde. Traditionell stark ist aber auch die sozialdemokratische Arbeiterpartei, für die Jonas Gahr Støre antritt. Minderheitsregierungen sind in Norwegen üblich.

Die Wahllokale sind am Montag bis 21.00 Uhr geöffnet. In rund 170 Kommunen konnte auch bereits am Sonntag abgestimmt werden. Ausgezählt werden auch diese Stimmen allerdings am Montagabend.